Instagram: el duro mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras premio a Luka Modric

No todos han quedado contentos con la premiación de Luka Modric como el mejor jugador de la última UEFA Champions League. Una de las inconformes fue nada menos que una hermana de Cristiano Ronaldo. La historia en este storie Instagram.

Katia Aveiro, hermana del crack de la Juventus, no se quedó callada y publicó una imagen comparando las estadísticas de CR7 y el volante croata durante el torneo.

"Listo. Cada uno tiene su conclusión", dice la leyenda del storie de Instagram que muestra cómo CR7 superó en todas las categorías a Luka Modric.

Cabe indicar que Cristiano Ronaldo no asistió a la gala de la UEFA realizada la tarde del jueves, quizás porque sabía que no ganaría el premio.

Durante un speech en el programa "El Chiringuito de Jugones", el periodista Edú Aguirre aclaró que CR7 está bastante golpeado por no haberse llevado el galardón, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto ni lo hará.

"Él está muy dolido, cree que lo ocurrido no es justo, pero Cristiano no es ni su hermana ni sus amigos. No se ha pronunciado ni lo hará, aunque está profundamente decepcionado", señaló el comunicador.

Luka Modric fue el mejor jugador del último Mundial Rusia 2018 donde la selección portuguesa de CR7 quedó eliminada en fases.

En Instagram Katia Aveiro tiene 757 mil seguidores.