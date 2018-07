Instagram: esposa de Casillas se gana el protagonismo con su original traje de baño

Un original traje de baño que luce la periodista Sara Carbonero se ha ganado el protagonismo en la red social Instagram. La esposa del portero español Iker Casillas se ha vuelto tendencia con esta imagen.

Precisamente, la fotografía ha batido todos los récords en su cuenta de Instagram: la más visitada de lejos.

La prenda se trata de un modelo asimétrico de la firma Calzedonia de color blanco y metalizado. Se puede adquirir por el precio de 44,50 euros.

Según cuentan sus fans en Instagram, este traje es el mejor con el que ha posado la mujer de prensa que se hizo famosa en la cobertura del Mundial Sudáfrica 2010.

Entre otras noticias de la presentadora, recientemente, ha mostrado su deseo de convertirse en madre nuevamente al lado de Casillas. Cabe recordar que con el golero campeón del mundo ya tiene dos hijos, Martín y Lucas.

“Siempre lo hemos dicho, que nos gustaría, que no nos gustaría que pasara mucho tiempo para que los hermanos no se lleven mucho, pero ya se enterarán cuando sea. No tiene por qué. Ahora mismo no la echo en falta. Con mis chicos estoy muy contenta”, dijo a la revista Love.

