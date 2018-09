Instagram: Georgina Rodríguez responde a 'haters' con foto que muestra su real figura

Si bien desde que inició su relación con Cristiano Ronaldo todos en redes sociales (Instagram, Facebook y más) elogiaron su trabajada figura, la situación cambió para Georgina Rodríguez tras dar a luz a Alana Martina, su primogénita pero el cuarto bebe del hoy crack de la Juventus.

Y es que la modelo argentino española ha sido víctima de ataques y críticas de parte de desconocidos que afirman "perdió su figura anterior" pese a las horas que pasa en el gimnasio, sola y también con su pareja.

En junio pasado, en una nota publicada por "Vanity Fair", Georgina Rodríguez debió aclarar "que no estaba embarazada por segunda vez" --apenas un año y medio después de su primer parto--. Esto por una serie de fotografías en las que muestra cierto nivel de abdomen abultado.

“Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… soy humana: retengo líquidos, me influyen hormonas y aun me estoy recuperando del parto”, señaló.

Quizás por ello en el último tiempo Georgina Rodríguez ha intentado lucir más su figura. Tras participar en el festival de Venecia, la modelo se ha lucido ya en dos ocasiones en bikini. Primero con CR7 en Sardina y luego sola (la foto de la que trata esta nota).

"Vive la vida con quien te dé la vida", escribió en la leyenda citando Frida Kahlo.

En tres horas la fotografía y acumulaba 600 mil 'Me gusta'. Cabe indicar que Rodríguez es la española con mayor cantidad de seguidores en Instagram con 7.2 millones.

Está por encima de Cristina Pedroche, Pilar Rubio, entre otras.