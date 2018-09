"La comida es una droga más, lamentablemente". Así de clara es Jesaaelys Marie Ayala González, hija del 'Rey del reggaetón' Daddy Yankee, quien actualmente se desempeña como 'influencer' en temas de maquillaje y moda en Instagram.

Los casi 300 mil seguidores que la engreída del intérprete de "La gasolina" saben a quién tienen al frente. Ella es la portadora de una historia de superación, de cariño con uno mismo, de éxito en estos tiempos.

La joven llegó en algún momento a pesar 113 kilos y, recién entonces se percató de que las cosas debían cambiar de forma drástica.

"La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo... en fin, no me gustaba como era", dijo en un post de Instagram correspondiente a mayo pasado en el que muestra foto a foto cómo fue cambiando su figura con los años.

Jesaaelys admite que "no es fácil parar la boca", pero agradece a su familia y amigos por el apoyo brindado.

No ha pasado mucho pero sí fueron varios los sacrificios de la hija menor de Daddy Yankee por lucir como hoy luce.

El cantante no ha hablado sobre este tema pues siempre ha mantenido lo familiar en dicho espacio.

Cabe indicar que Daddy Yankee es también padre de Yamilette Ayala González y Jeremy Ayala González.