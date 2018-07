Hay situaciones que por más que parezcan desalentadoras o que no tendrán un final feliz, cambian radicalmente gracias a un ‘milagro’. Esta es la historia de dos adolescentes que hoy están más unidos que nunca pues ella lo salvó de fallecer. El sábado 7 de julio, Isaiah Cormier vivió la peor experiencia de su vida y a su lado estuvo Juliette Moore, su novia desde hace 2 años, para hacer algo que muy pocos conocen: aplicar una RCP o reanimación cardiopulmonar para no dejar que muera en sus brazos.

Ella no es enfermera, ni estudia para serlo, pero tomó un curso hace un mes y eso fue más que suficiente para no permitir que su historia de amor culmine en medio de un campamento. El chico fue impactado por un rayo y su corazón se detuvo. En el lugar no contaban con la ayuda de nadie y buscar a unos socorristas hubiera tardado muchos minutos, algo que no tenían en esa situación de emergencia. Entonces decidió actuar de inmediato, lo resucitó y pudo llevarlo a un hospital para recibir una atención profesional pero consciente y respirando.

“El sábado fui fulminado por un rayo mientras acampaba. Mi corazón se detuvo, pero por la gracia de Dios Juliette fue capaz de resucitarme usando RCP. Me llevaron en una ambulancia a la unidad de quemados del UC Health en Aurora. Esos médicos fantásticos me curaron de todas las lesiones graves y solo dos días después me dieron de alta del hospital”, narró el joven de 18 años en su cuenta de Instagram sobre el terrible momento que vivió.

Esta experiencia cercana a la muerte se inició cuando Isaiah Cormier y Juliette Moore, originarios de Colorado, se fueron de campamento con la idea de disfrutar al máximo de la experiencia y compartir gratos momentos juntos, sin imaginar lo que sucedería. La chica lo encontró boca abajo en el suelo y sin pulso.

“Solo tuve que hacer una ronda de RCP y él regresó y comenzó a jadear. Luego dejó de respirar nuevamente, por lo que hice una nueva ronda y ya estuvo bien”, contó según publica People. Tras esto fue llevado a la carretera para pedir ayuda y de ahí trasladado a un hospital por personal de rescate.

En esos momentos de terror solo había algo que pasaba por la mente de Juliette Moore y eso era no perder al amor de su vida. "No puedes irte todavía. Tengo muchas cosas que quiero hacer contigo. No puedes dejarme así de pronto", repetía una y otra vez la joven de 18 años mientras veía a su novio en el suelo sin reaccionar.

Sin quererlo, se convirtió en su ángel guardián, le salvó la vida y demostró que el amor más puro te lleva a hacer cosas impensadas, como enfrentarte a la muerte y gritarle que no vencerá.

"Iba a morir, ella me trajo de vuelta", agregó el novio quien no duda en decir que ella ilumina su vida “más que un rayo”.

Y es que esta historia, que parece sacada de una película, se ha convertido en anécdota con una gran enseñanza, además de volverse viral en Instagram.

Isaiah Cormier solo estuvo internado un día y medio y se le dio el alta. Por el momento continúa adolorido y tiene una marca en el cuello desde donde el rayo entró en su cuerpo.

Tras el susto, llegaron las bromas y sus familiares y amigos empezaron a llamarlo ‘Flash’ y consultarle “cuándo saldrá la próxima película de Marvel".

Dejando los chistes de lado, Isaiah Cormier y Juliette Moore se han trazado una misión: lograr que más personas aprendan sobre cómo realizar una RCP o reanimación cardiopulmonar, pues si ella no lo hubiera aprendido, su novio habría perdido la batalla.