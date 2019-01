Jefferson Farfán y el 'like' de apoyo a Rodrigo González en su cruce con Magaly Medina | FOTO

Se van aclarando las posiciones y los respaldos. El delantero peruano del Lokomotiv de Moscú, Jefferson Farfán, habría respaldado a Rodrigo González en su cruce mediático con la conductora Magaly Medina. Así lo deja entrever su última acción en la red social Instagram.

El atacante recientemente vinculado a la modelo Ivana Yturbe no dudó en darle 'Me gusta' (like) a un duro comentario realizado por el conductor de "Válgame Dios" contra la figura del canal ATV.

Tal como hiciera más temprano en Latina, el popular 'Peluchín' reiteró sus reparos en torno a la supuesta 'doble cara' de Magaly Medina al criticar cómo un periodista de farándula se relaciona con los representantes de dicho ámbito.

“No necesitas entrar al box de alguien o que te ofrezcan un whisky cuando eres periodista, mucho menos fotografiarse con ellos cuando los debes criticar. Tampoco hacerse amigos”

#LaFirmeQueEresBienCaraDura", escribió en Instagram Rodrigo González.

Uno de los primeros personajes públicos en respaldar el post del conductor de Latina fue nada menos que Jefferson Farfán. Así lo demuestra esta captura:

Jefferson Farfán y su like a Rodrigo. Difusión

Al menos hasta hace un tiempo Rodrigo González y Magaly Medina mantenían una pública amistad, sin embargo, no es la primera vez que la hoy figura de ATV tiene una diferencia tan notoria con 'Peluchín'.

Tampoco es la primera vez que hay diferencias entre Magaly y Jefferson Farfán. Trascendió antes del Mundial Rusia 2018 que el futbolista dejó plantada a la periodista en lo que ella esperó sea una entrevista exclusiva para Latina.

El deportista alegó que jamás concretó un diálogo con ella.