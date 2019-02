Karen Schwarz muestra su rostro sin una gota de maquillaje y hace contundente reflexión | FOTO

No pasó desapercibida la fotografía que el lunes Karen Schwarz publicó en su cuenta oficial de Instagram. La conductora de "Mujeres al mando" (de próximo estreno en Latina) se mostró sin una gota de maquillaje.

Pero ahí no quedó todo, a la imagen --que en sus primeras siete horas tenía ya 35 mil 'Me gusta'-- la ex Miss Perú le sumó una profunda reflexión sobre quién realmente es, más allá de las apariencias.

"Si me preguntas quién soy hoy, ¡esta soy yo! Con más defectos que virtudes, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo. Me encanta arreglarme pero también amo hacerme un moño y no perderme ni un minuto de vida. Me preguntan 'cómo puedes hacer tantas cosas en la vida, eres mamá, eres esposa y trabajas'. Mi única respuesta es que hago lo que amo hacer", inició.

"Disfruto velar por los míos sin esperar que las cosas lleguen por sí solas. Entre nos, las cosas nunca llegan solas, y si lo crees estás perdiendo gran parte de tu vida. Si me vas a criticar hazlo porque me conoces y porque realmente sabes como soy, y si no lo haces solo ten en mente que lo perfecto jamás existió ni existirá. ¡Esta soy yo!", finalizó en el post de Instagram.

Karen Schwarz conducirá junto a Magdyel Ugaz y a Jazmín Pinedo el programa "Mujeres al mando" desde el lunes 4 de marzo a las 9 a.m.

La ex reina de belleza tiene un extenso CV en cuanto a conducción de televisión. Ha pasado además por Latina, América Televisión y Panamericana Televisión.

En Instagram, donde es considerada una influencer por sus vínculos con diferentes marcas, tiene 2.2 millones de seguidores.