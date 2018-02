Kate Upton, una de las más famosas modelos estadounidenses de la actualidad, sufrió un terrible susto cuando se encontraba en una sesión de fotos para la edición de traje de baño de la revista Sports Illustrated. El incidente quedó registrado en este clip de la red social Instagram.

La cuenta de la revista en la red social mostró cómo es que ocurrió todo mientras la modelo se encontraba sobre unas rocas posando en topless. Una ola llegó y la trajo abajo, desatando la alarma de la producción.

"Las cosas se pusieron un poco inestables en la sesión de Kate Upton para la edición en traje de baño de Sports Illustrated en Aruba", señaló la revista en Instagram, jugando con una de las acepciones de la palabra 'rocky' en inglés.

Posteriormente la modelo de 25 años comentó el video que se ha convertido en un viral más de Instagram: "La ola que estaba llegando no parecía tan grande desde donde me encontraba, pero golpeó justo contra la roca. La falda mojada es muy pesada y me arrastró hacia abajo", dijo.

"Todos estaban muy asustados", agregó. Como se ve en el video difundido en Instagram, los miembros de la producción correr a rescatar a la modelo en medio de una alarma generalizada.

Pese a lo aparatosa que se ve la caída de Kate Upton en Instagram, la modelo resultó ilesa y pudo continuar con la sesión de fotos para la revista Sports Illustrated.

La joven modelo es una de las figuras recurrentes en la edición de traje de baño de la revista Sports illustrated. Esta edición es tradicional del semanario estadounidense que en esta ocasión presenta en su portada a la modelo Danielle Herrington y una producción de la tenista Eugenie Bouchard. El detrás de cámaras, como el que se presentó en Instagram, siempre ha generado gran repercusión en redes sociales.

Cabe indicar que Kate Upton cuenta con 5.5 millones de seguidores en la red social Instagram.