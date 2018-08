Instagram: Kim Kardashian se esfuerza pero aún está lejos de los seguidores de Cristiano Ronaldo

A raíz de la última fotografía viral de Kim Kardashian en la red social Instagram --en la que aparece de espaldas y en ropa interior frente a un espejo-- algunos se han preguntando cuándo es que la socialité estadounidense podrá superar en seguidores al crack portugués Cristiano Ronaldo.

La imagen en mención logró más de 2 millones de 'Likes' en doce horas, un nuevo récord personal para la esposa del rapero y productor musical Kanye West.

Si bien en su cuenta oficial de Instagram ella publica fotografías familiares y de sus labores en el reality "Keeping Up With The Kardashians", también cada cierto tiempo recurre a la sensualidad para ganar seguidores.

Hasta la mañana del domingo 26 de agosto del año 2018, Kim Kardashian tenía ya 116.5 millones de seguidores, la cifra es alta (por ejemplo, JLO tiene solo 78, Daddy Yankee 22 y Madonna apenas 11).

Así suene alta la cifra de la socialité estadounidense --madre de tres hijos, el último por vientre de alquiler-- está bastante lejos de Cristiano Ronaldo, quien parece ser el escollo próximo a superar (140 millones).

Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 31 de Jul de 2018 a las 9:25 PDT

¿DESDE ITALIA TIENE MENOS ATENCIÓN?

Salir del Real Madrid ha generado un nuevo escenario para Cristiano Ronaldo. El portugués era crack en La Liga y domingo a domingo tenía millones de televidentes apreciando sus goles y jugadas.

El pase a Turín, para jugar por la Juventus, no ha sido obviado por el futbolista en Instagram. El crack comparte de forma permanente fotografías de su nueva estadía en la bella ciudad italiana.

Cuatro días atrás publicó una foto junto a su familia (todos con camisetas de la Juve) y logró casi 11 millones de 'Me gusa'. El atacante, que dejó de seguir a su ex equipo Real Madrid en Instagram, no quier e dejar de ser el deportista más popular en esta aplicación ( Zlatan Ibrahimovic tiene 35 millones, Neymar 101 y Lionel Messi 97.6 en ránking quizás más parejo que el de la sección entretenimiento)

Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 21 de Ago de 2018 a las 10:56 PDT

Cabe indicar que si bien entre Kim Kardashian y Cristiano Ronaldo hay una competencia natural por seguidores, aún ambos están lejos de la 'reina' de Instagram, Selena Gómez, con 141.5 millones.