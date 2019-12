Ni la temporada invernal ni las bajas temperaturas fueron impedimento para que la celebridad estadounidense Kylie Jenner impresione a sus millones de seguidores con su figura. Y es que en las últimas horas ha compartido en Instagram una serie de imágenes de sus vacaciones en la nieve que han llamado la atención por ser muy sensuales.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ viajó a las montañas nevadas de Estados Unidos para divertirse con su pequeña hija Stormi Webster y su amiga Yris Palmer, en momentos en que se especula en redes sociales sobre una posible reconciliación con su expareja Travis Scott.

Las imágenes en Instagram ‘subieron la temperatura’ pues la muestran con ajustados atuendos que no solo marcan su bien trabaja anatomía, sino que rápidamente se convirtieron en la envidia de miles.

En una de ellas se muestra con un catsuit blanco que forma parte de la última colección de la marca Naked Wardrobe y se vende en Internet a un precio de 62 dólares. Además, la empresaria también usó accesorios de la firma Chanel como la bufanda, botas, guantes y todo lo necesario para disfrutar de la nieve sin problemas.

Ver esta publicación en Instagram Elsa who? Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 5 de Dic de 2019 a las 3:12 PST

Para fotografiarse junto a su pequeña hija Stormi, Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, recurrió a unas entalladas mallas en color negro y blanco.

Sin duda, la socialité de 22 años encendió las redes sociales con sus atuendos de invierno, pero quien se robó todo el show fue la hija de Travis Scott quien con menos de 2 años demostró ser toda una profesional en el snowboard en su primer viaje a la nieve.