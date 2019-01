Laura Spoya muestra su aspecto 7 días después de dar a luz e impacta a sus seguidores

Apenas una semana ha pasado desde que la ex Miss Perú Laura Spoya dio a luz y cada vez está más cerca de recuperar su figura previa al embarazo. Así lo reveló en una fotografía compartida el miércoles en la red social Instagram.

La publicación está acompañada de una fotografía de su pequeña Emilia sobre una cuna. La periodista deportiva e influencer aparece al lado con un short y una blusa corta, sin temor alguno al 'qué dirán'.

"¿Estoy usando faja? Sí.. de post parto porque me hace contención en la herida y me duele menos. Acá salgo sin faja porque con este calor me hubiera asfixiado, jajaja. ¡De los 9 kilos que subí ya perdí siete! Era puro líquido y bebe, jeje", escribió.

A manera de explicación, Laura Spoya aconsejó a su seguidoras de Instagram que tras dar a luz tomen mucho líquido y caminen lo máximo posible, siempre con los cuidados debidos.

"Ayer cumplí una semana post parto y aunque aún siento la herida de la cesárea inflamada estoy bastante bien y extremadamente feliz. El tip que les puedo dar a las mamitas que pasarán por una cesárea es caminar y tomar mucha agua. El mismo día de la cesárea aunque muy adolorida me paré de la cama para ir a ver mi bebita, y al día siguiente caminé por los pasillos del hospital tratando de mantener una postura derecha y aunque era doloroso también era necesario si quería estar bien rápido", recomendó.

Subió nueve kilos de los cuales ya perdió siete. (Foto: Instagram) Difusión

Los que siguen frecuentemente los posteos de Laura Spoya saben que ella siempre ha tenido una figura delgada, a pesar de que más de una vez ha confesado "darse sus gustitos" en las comidas.

En Instagram la también creadora de monólogos de humor tiene 1.3 millones de seguidores.