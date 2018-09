Instagram: ¿qué significa 'Lb' en la plataforma social?

Instagram, qué duda cabe, se ha convertido en una de las redes sociales más usadas en el mundo. Los usuarios en dicha plataforma, la cual prioriza las imágenes sobre los textos, se pueden contar por millones.

Como en otros sitios similares, la presencia de artistas y celebridades es notoria. Aparte de las cuentas verificadas que muchos de estos poseen, sus fans gestionan perfiles dedicados a 'postear' fotos y videos de su día a día.

Un ejemplo de ello es Kylie Jenner, modelo y empresaria que hace unos meses apareció en la portada de la revista Forbes. La joven, madre de una nena de solo unos meses, es seguida en Instagram por más de 115 millones de internautas.

Las publicaciones que ella realiza suelen acumular miles de likes y comentarios en pocas horas. Los medios, llevados por el revuelo, también se 'suben al carro' e informan sobre el alcance de dicho contenido.

¿Por qué muchos solo escriben 'Lb' en los comentarios? (Captura) ¿Por qué muchos solo escriben 'Lb' en los comentarios? (Captura)

RESPUESTAS

Si uno se da el trabajo de leer las respuestas dejadas por los fans de Kylie Jenner en sus posts de Instagram, puede encontrar algo bastante llamativo. En incontables ocasiones, los usuarios solo escriben 'Lb'.

¿Qué es lo que quieren decir? Pues, 'Lb' es el acrónimo de 'Like back', lo cual se traduce como ‘Dame like de vuelta’. Esto es un trueque en la era digital, los internautas esperan recibir un like como 'recompensa' a su fidelidad.