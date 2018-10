Instagram: Magaly Medina impacta en redes sociales con inédita foto de su infancia

Magaly Medina sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al compartir una (hasta hoy) inédita fotografía de su época de infante.

La ex conductora de "La purita verdad" (Latina) contó que la imagen fue extraída del álbum que conserva su madre como recuerdo de antaño.

"Del álbum más preciado de mi mami he sacado esta fotografía de cuando tenia seis años y fui elegida princesa. Aquella vez me colocaron una corona que, imaginariamente he llevado conmigo toda la vida. Me ha servido para no agachar la cabeza jamás y caminar siempre con la frente en alto. Pongámonos una corona imaginaria en la cabeza y sintámonos reinas, porque lo somos. ¡Y que nadie se atreva a decir lo contrario!", escribió en la leyenda de la foto de Instagram.

En cuestión de minutos la fotografía ya había superado los mil 'Me gusta'. Magaly Medina tiene poco más de un cuarto de millón de seguidores en la red social Instagram.

La periodista está alejada completamente de la televisión desde antes del Mundial Rusia 2018. Su último canal fue Latina.

Si bien cada cierto tiempo se especula su regreso pero a ATV, nada aún se ha concretado.

Mientras tanto Medina Vela mantiene contacto con sus seguidores en Twitter e Instagram.