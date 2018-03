Instagram puede ser un campo muy competitivo para una mascota, por eso ahora existe Petzbe. Se trata de una red social exclusiva para animales: específicamente para gatos y perros, al menos hasta ahora.

“Humanos no permitidos” y "no hay humanos conectados" son los lemas que este Instagram de las mascotas tiene. Esta app nació con la intención de capitalizar el encanto propio que los animales de compañía tienen.

Al igual que Instagram, Petzbe se enfoca en compartir fotos y videos cortos. Viene con opciones similares de edición con filtros, marcos, stickers, fuentes de texto y más para decorar los contenidos del engreído del hogar.

Luego tiene un 'feed' donde se pueden ver los posts de los usuarios que "decide seguir tu mascota". Para seguir a alguien solo hay que pulsar "snif" (olfatear) y para indicar que una publicación -- en lugar del clásico 'like' de Instagram-- se presiona "liked" (un juego de palabras entre 'like' y 'licked' que significa lamida).

El CEO de este Instagram para mascotas es un Grifón de Bruselas llamado Angus. Tiene más 670 'sniffers' y más de 350 pots en Petzbe. Él es uno de los primeros usuarios en darte la bienvenida a esta app que por ahora solo está disponible para iOS.