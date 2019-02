Mayra Couto sorprende al publicar contundente reflexión sobre la celulitis

No ha pasado desapercibida la contundente reflexión que hiciera la actriz peruana Mayra Couto en torno a la celulitis en mujeres. Su mensaje, publicado la tarde del lunes en Instagram, incluye una fotografía sin ningún tipo de filtro o edición.

"¿Por qué me va a molestar mi celulitis si así soy?”, inició la artista en el mensaje.

"No me molesta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primer y más importante compañero. Mi cuerpo es mágico: cierra sus heridas, resiste las horas que me paso bailando, me avisa si algo anda mal por dentro, me hace sentir placer y me lleva hasta donde sea que quiero ir", añadió Mayra Couto en Instagram.

La actriz también opinó sobre las fotografías que muestran una supuesta "figura ideal" en redes sociales y revistas. Según ella, todo es "mentira". "Cada persona tiene una figura distinta y esa figura tiene que ver con sus raíces: sus padres, abuelas, etc. Cada cuerpo cuenta una historia", continuó en Instagram.

"Cuando voy a la playa en bikini disfruto de sentir el sol en toda mi piel en lugar de sentirme mal y acomplejarme absurdamente cubriéndome el maravilloso cuerpo que me regaló la vida", continuó en su comentado post.

Ya en la parte final de su mensaje, Mayra Couto aconsejó a las mujeres que la siguen que lo más importante es qué piensan ellas mismas sobre su figura. "La verdad es que no entienden cómo puedes ser feliz siendo imperfecta; mientras una no se hace problemas ni trata de cambiar quién es".

"Palabras perfectas para una chica", "Me encanta este mensaje", "Lo mejor que he leído en las redes", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el post de Instagram que tiene más de 7 mil likes tan solo unas horas después de hacerse público.