Instagram: #MiraComoNosPonemos, el hashtag contra Juan Darthés que impacta en Argentina y Latinoamérica

No tuvieron que pasar muchas horas para que el hashtag #MiraComoNosPonemos se expanda rápidamente en Instagram, Twitter y Facebook. El mismo buscaba protestar contra el actor Juan Darthés, acusado de violación por la actriz argentina Thelma Fardin.

En una conferencia de prensa realizada el martes en el marco de la campaña #NiUnaMenos, decenas de actrices, cantantes y personalidades de la farándula de Argentina protestaron contra Darthés e hicieron un llamado para que su caso sea encarado por la justicia en el lugar donde el delito se habría cometido (Nicaragua).

“Comenzó a besarme el cuello, le dije que no. Me dijo que lo tocara, ‘mira cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Me tiró a la cama, me bajó el pantalón y me empezó a practicar sexo oral. Yo le dije que no, que tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió arriba mío y me penetró”, relató llorando la denunciante en un video que estremeció la red social Instagram en cuestión de minutos.

Lo cierto es que las palabras de Fardin desataron una ola de solidaridad en redes sociales. Lali Espósito retuiteó (en Twitter) y compartió en Instagram parte de sus declaraciones contra la violencia hacia la mujer.

Jimena Barón compartió una imagen en blanco que dejaba percibir en gran tamaño el mensaje #MiraComoNosPonemos, en referencia directa al "Mira cómo me pones" que Darthés le habría dicho a su presunta víctima según ella declaró.

Asimismo, durante su presentación en el programa de Marcelo Tinelli, la actriz y cantante dio un emotivo discurso sobre el tema. Míralo en el video que colocamos aquí abajo:

Fardin no es la primera actriz que acusa al experimentado galán de algo grave. Ya lo hizo hace un tiempo Calu Rivero, actriz y modelo que públicamente acusó a Darthés de acosarla durante el rodaje de una producción.