"Soy un doriyaki relleno", escribió la actriz #Blanca Suárez junto a una usual foto compartida a través de su cuenta de Instagram y en la que posa con un vestido de terciopelo granate, y con las que ha conseguido sembrar la duda ante algunos de sus fans más ansiosos: ¿está embarazada?



Otra imagen compartida casi al unísono el último domingo en sus Stories de Instagram alimenta también los rumores de que estaría en la dulce espera. Vestida de la misma manera, acompañaba la imagen con un texto como: "Mis tres corazones laten fuerte".



"Si eres un dorayaki relleno y tus tres corazones laten fuerte... ¡estás embarazada de gemelos!", indicaban uno de sus 2.6 millones de seguidores en Instagram. Alguno añade con humor que Mario Casas se ha dejado ver en algunas fotos con un bebé en brazos: "Quizá esté practicando".



soy un doriyaki relleno ♡ Una publicación compartida por Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 19 de Ago de 2018 a las 3:12 PDT

Blanca Suárez, que cumplirá 30 años en octubre, no ha contestado a ninguno de esos comentarios en Instagram, y estos días se deja ver veraneando con amigos, en la playa y también con su pareja, el también actor Mario Casas, de 32 años.



Por el momento, Blanca Suárez y Mario Casas no confirma ni desmiente el rumor. Es su modus operandi. No hacen declaraciones juntos, no hablan de su relación y solo se han dejado ver en un acto público desde que salen juntos en una ocasión.