El estreno de "Buena vida", canción que anuncia el inicio de la segunda temporada de la narco serie "La Piloto" es un éxito total en YouTube. Natti Natasha, quien hizo su segundo dúo con Daddy Yankee, celebró en un video junto a sus seguidores de Instagram la aceptación que tiene la canción.

Tras un día de publicado, la canción ya tiene 2.6 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Daddy Yankee. "Buena vida, me quiero dar buena vida. Aunque me cueste la vida. Y me digan que no es de verdad", dice la letra del éxito que acompañará en su segunda temporada a la narco serie "La Piloto".



La producción de Univision para Estados Unidos retrata la historia de Yolanda Cadena, interpretada por Livia Brito, una muchacha que logra su sueño de pilotear aviones. Tras sufrir adversidades cae en las redes de la comercialización de drogas. La serie está enmarcada en el traslado de estupefacientes vía aérea con Yolanda como principal protagonista.

Emocionada por su nueva entrega, Natti Natasha publicó dos videos en Instagram sobre "Buena vida". El primero desde Miami con parte de la letra de la canción antes de viajar a Europa. Y el segundo tras aterrizar en Madrid, España, con la frase: "Hola, mi gente. Todavía estamos con el 'Jet lag', pero seguimos. Porque aquí no se para", dijo la cantante dominicana.

Natti Natasha cantará el 27 de julio en la discoteca Latin Palace Changó de la ciudad de Frankfurt (Alemania) como parte de su gira "Ponte Loca". Hace unos días se presentó en las Islas Canarias y en la segunda semana de agosto estará junto a Daddy Yankee en Londres.

Según anunció Univision, la segunda temporada de "La Piloto" iniciará en los próximos días y será transmitida para todo Estados Unidos de lunes a viernes en el horario de las 10:00 p.m.

El video en su primera hora de publicado en el Instagram de Natti Natasha ya cuenta con 80 mil reproducciones y 23 mil reacciones. La dominicana cuenta con 5.4 de seguidores en la red social.