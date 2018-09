Instagram: Natti Natasha remece las redes al publicar inédita foto de cuando era una niña

Una fotografía de la infancia de la cantante dominicana Natti Natasha que hasta hoy era inédita causa revuelo en la red social Instagram.

La co intérprete de "No me acuerdo" se sumó al Throwback Thursday (TBT), costumbre de compartir fotografías del recuerdo los días jueves.

"Mi artista favorita. TBT. Santiago de los Caballeros en alguna pared del colegio", dice la leyenda de la imagen compartida por la estrella del género urbano en Instagram.

Efectivamente, la fotografía corresponde a cuando Natti Natasha, cuyo nombre original es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, estaba en su época escolar.

En su primera hora de publicada la fotografía tenía ya 90 mil 'Likes' en la cuenta de Instagram de la artista hispana.

En esta red social ella cuenta con 7.2 millones de seguidores.

Natti Natasha ha construido una carrera en base a talento pero también a su capacidad para seducir con una figura bien cuidada y una natural belleza.

Aquí otra foto de la infancia de la cantante.