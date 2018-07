Instagram: Novia de Ozil brinda su apoyo al jugador tras controversia por renuncia a la selección alemana

La novia del mediocampista alemán Mesut Ozil, Amine Gülşe, hizo una publicación en su cuenta de Instagram en apoyo a su prometido quien anunció hace unos días su retiro de la selección alemana por “racismo y falta de respeto” recibidos. La publicación se ha vuelto viral en redes sociales.

"Siempre estoy contigo, estoy orgullosa de ti, mi amor", escribió Gulse, quien fue miss Turquía en 2014. Esta publicación reúne más de 350.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios en turco, el idioma natural de la modelo. En la foto de Ozil con su novia, estaba también el comunicado del futbolista, en el cual explica su decisión de retirarse de la selección alemana de fútbol.

El volante del Arsenal, de origen turco, renunció a su escuadra nacional tras la polémica causada por una fotografía con el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En ese momento, Erdogan estaba en campaña electoral de las elecciones del pasado 24 de junio, en las que fue elegido.

Algunos cibernautas consideraron un error de Ozil el tomarse una foto con Erdogan, por los abusos y violaciones a los derechos humanos que existen en Turquía.

La respuesta de Ozil fue renunciar a la selección denunciando “racismo y falta de respeto” por parte de la Federación Alemana de Fútbol y su presidente, Reinhard Grindel.

"A los ojos de Grindel y sus seguidores, soy alemán cuando ganamos y un inmigrante cuando perdemos. Eso es así porque a pesar de pagar impuestos en Alemania, hacer donaciones a escuelas alemanas y ganar el Mundial 2014, aún no soy aceptado en la sociedad", reveló.

El futbolista negó que el encuentro haya sido enteramente político, pues él se dedica al fútbol no a la política.

"Mi madre me enseñó a ser respetuoso siempre y a no olvidar nunca de dónde vengo (…) No reunirme con el presidente hubiera sido una falta de respeto a las raíces de mis antepasados", comentó el futbolista.