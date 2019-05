Instagram: ¿Paula Ávila no va más en "El gran show"?

La historia de Paula Ávila en "El artista del año" parece haber terminado. Así lo dio a entender la modelo en un mensaje publicado el viernes en Instagram.

La argentina fue presentada el sábado en el primer programa de la nueva temporada del espacio que conduce Gisela Valcárcel.

No obstante, en las últimas horas se especuló con que la ex 'combatiente' no iría más en "El artista del año". Esto escribió ella en Instagram:

"Quiero agradecerles por tantas muestras de cariño. De verdad que me llena el corazón recibir su buena vibra. Fue una mitad de año muy fuerte, pero de mucho aprendizaje. No hay tiempo para lamentos porque estoy enfocada solo en seguir creciendo, estudiando y haciendo lo que me apasiona. El universo es sabio y, sin dudas, cuando se cierra una puerta se abren mil", reflexionó.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre lo que sería la inminente salida de Paula Ávila de "El artista del año".

Se ha especulado también con que el chileno Francisco 'Pancho' Rodríguez también dejaría el programa sabatino.