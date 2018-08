Instagram: la pequeña 'influencer' que enternece a muchos con sus peinados

Instagram alberga cuentas de todo tipo, sobre todo con el auge de los 'influencers', pero no es tan común encontrar a niños como personalidades de este tipo. La pequeña Mia Aflalo es una muestra de que se puede tener muchos seguidores a corta edad.

Esta niña es horiunda de la ciudad israelí de Tel Aviv y cuenta con cerca de 70.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde se puede ver a la pequeña luciendo una serie de llamativos peinados y atuendos.

Las cartas de presentación de Mia son su largo cabello negro y unos profundos ojos verdes, que han conseguido enternecer a muchos.

Esta niña israelí cuenta con su propio estilista, Sagi Dahary, quien es el responsable de los peinados que muestra en las redes sociales. El mismo Dahary suele compartir en su cuenta de Instagram su trabajo con la pequeña.

Más allá de este detalle, la presencia de Mia en las redes sociales no es muy bien vista por todos, pues quienes señalan que no es positivo exponer de esa forma a una menor. No obstante, hay quienes indican que Mia no parece sentirse incómoda y que, de hecho, parece estar contenta con las fotografías que aparecen en Instagram.