Instagram: la reacción de Thalía al recibir su piñata desde México enciende las redes sociales

La cantante y actriz mexicana Thalía recibió la mañana del sábado en Manhattan su más añorado regalo de cumpleaños: una piñata con el look que ella hizo popular hace unos días en Instagram.

Como lo hizo a lo largo de toda la travesía del objeto desde Tamaulipas, México, hasta Nueva York, la esposa de Tommy Motola compartió varias imágenes en sus rede sociales.

Muy temprano el sábado publicó primero el mensaje "Cariños, me estoy arreglando de volada porque disque me han preparado una sorpresa", dijo primero.

Luego de esto, Thalía subió a Instagram Stories una serie de cortos videos que muestran su primer contacto con el particular regalo:

"Oh my god. No lo puedo creer. Sorpresa y celebración. ¡La tiki piñata!", afirmó al ver el presente.

Thalía y su piñata.

Luego de esto, la diva mexicana compartió en Instagram un post detallando quiénes estuvieron involucrados en este feliz momento. Agradeció al creador del objeto pero también a su esposo, Tommy Mottola.

"Cumpleaños sorpresa que me organizó Tommy Mottola y Loren Ridinger, con una invitada de lujo", escribió en la leyenda del clip.

Luego de esto, Thalía reiteró el agradecimiento a sus fans. "Soy fan de mis fans. Ustedes me saben consentir", finalizó.

Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el 25 de Ago de 2018 a las 9:58 PDT

En sus primeros 15 minutos de publicado el video ya tenía 150 mil reproducciones en Instagram, red social en la que Thalía cuenta con 10 millones de seguidores.

¿CÓMO SE GENERÓ LA HISTORIA DE LA PIÑATA?

El pasado 8 de agosto, Thalía subió a Instagram una foto y un video con un diseño de vestuario bastante particular.

Además, como ya es costumbre en ella, cargó un stories en el que saludaba a sus fans. El mensaje que entonces dijo caló en las redes y se hizo inclusive parte de un reto llamado #ThaliaChallenge.

Cientos de personas se grabaron en redes sociales sometiéndose al reto y, uno de los fans de la azteca, decidió subir el video de una piñata (con el look de Thalía) bailando mientras de fondo se escuchaban las palabras de la artista.

"¡Quiero esa piñata de regalo de cumpleaños!", solicitó Thalía.

El resto es historia conocida.