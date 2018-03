Instagram: así respondió Alejandro Sanz a las burlas de Maluma

Maluma realizó una publicación en Instagram Stories cantando "Mi soledad y yo" junto a un amigo. Las risas del final del clip parecen no haberle sentado bien al cantautor del tema, Alejandro Sanz, quien no tardó en responderle.

La historia instantánea de Instagram fue recogida por otros usuarios de la red social y publicada como post permanente. Llegó a ojos del español y este respondió con altura la afrenta de su colega.

Como se ve en las imágenes de Instagram, Maluma y su compañero --Llane de la formación Piso 21-- desafinan al interpretar el famoso tema del español. Ambos se ríen de su actuación y terminan el video sin mayor explicación. Parecía tratarse de una burla.

Por su parte, Alejandro Sanz aprovechó la publicación de un post en su cuenta de Instagram para responderle a Maluma. “Maluma hermano… vi tu videíto…jajaja no te rías de tu amigo (el chaval del pelo largo) porque no pueda cantar 'Mi soledad y yo'…él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así, gracias por el homenaje…me emocionó veros cantando una canción mía… esa es de hace 25 años… y ahí está…increíble, no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música”, escribió el español.

La respuesta de Sanz fue bien recibida por los internautas en Instagram, quienes no tardaron en dejar comentarios favorables al artista. Dicho sea de paso, este post donde el cantante español también se compara con J. Balvin, tiene más de 100.000 'likes'.