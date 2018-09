Instagram: la respuesta del hijo de Trump a Colin Kaepernick | FOTO

Hace unos días Colin Kaepernick subió a Instagram una fotografía que despertó una enorme polémica, en la que se mostraba como imagen de Nike. Aquella imagen estaba acompañada del mensaje: "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificar todo".

La pieza publicitaria hacía referencia al alejamiento de este jugador de fútbol americano de la NFL desde las protestas que protagonizó en 2016. La polarización en torno al tema ha tenido como uno de sus protagonistas más recientes nada menos que a Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos.

Al igual que su padre, el mayor de los vástagos de Donald Trump ha sido sumamente crítico con Kaepernick y recientemente decidió enviar una peculiar respuesta al deportista a través de su cuenta de Instagram.

La imagen usa la misma frase que la pieza publicitaria de Colin Kaepernick, pero reemplaza el rostro del atleta con el de su padre. "Ahí, arreglado para ti", escribió el Trump Jr. junto a su imagen en Instagram.

Independientemente de tener una postura diametralmente distinta a la de Kaepernick, la publicación de Donald Trump Jr. puede interpretarse también como una defensa de la labor de su padre.