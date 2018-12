Instagram: Roberto Chale le dijo esto a Talía Azcárate luego de exabrupto en premiación de ADFP

Punto final al entredicho entre Talía Azcárate y Roberto Chale. El ex entrenador de Universitario de Deportes se comunicó telefónicamente con la presentadora de la última gala de los Premios de la ADFP para expresarle sus disculpas por la polémica frase que le dedicó y que desató revuelo en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook.

Como se recuerda, durante la premiación de la ADFP Chale señaló que Azcárate "es una jugadora en todas las canchas", comentario que en redes sociales fue considerado inapropiado y hasta ofensivo.

La conductora --que además es ex futbolista y siempre trató con respeto al ex DT 'crema'-- solo atinó a repetir varias veces "solo sobre el verde (grass)".

Más allá del mal momento, lo ocurrido fue publicado en diversos medios electrónicos. La ex futbolista intentó calmar las aguas llamando a la calma a los usuarios de redes sociales.

El sábado, Talía Azcárate publicó en Instagram que Roberto Chale se comunicó con ella para expresarle sus disculpas por lo ocurrido. El experimentado ex deportista alegró que inicialmente quiso elogiar el talento de Talía sobre la cancha de fútbol, pero que luego llevó la broma a un ámbito incorrecto.

"Roberto Chale me ha llamado personalmente para pedirme disculpas, así como también lo ha hecho de manera pública en algunos medios. Me explica que antes de subir al escenario Ramón Mifflin le había comentado 'no sabes cómo juega esa chica, ha sido futbolista profesional'. Y él subió con esa idea en la cabeza y terminó llevando el comentario/broma, por el lado que no debía. No hubo una mala intención de su parte y estaba muy apenado por haberme incomodado cuando yo estaba haciendo mi trabajo en la gala de los premios", indicó en Instagram.

Finalmente, la versátil Talía Azcárate zanjó lo ocurrido con un "tema aclarado y disculpas aceptadas. Aquí cerramos el tema. Felices fiestas".

No es la primera vez que Roberto Chale llama la atención por un comentario inapropiado, aunque esta vez se ha disculpado ante la perjudicada.

En el video de aquí abajo puedes ver las habilidades de Talía con el balón de fútbol.