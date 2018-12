A horas de celebrarse la Noche Buena y de degustar el clásico panetón que acompaña las mesas peruanas, la actriz Stephanie Cayo bromeó en Instagram sobre los efectos que este alimento podría tener en su figura durante los próximos días.

Con un millón de seguidores en Instagram, la figura de "Club de Cuervos" (Netflix) suele causar revuelo cada vez que comparte contenido familiar o laboral.

En ese sentido, el viernes subió una imagen que la mostraba con un diminuto bikini que deja al descubierto su delineada figura.

"Miren, no sé esto hasta cuando me vaya a durar así que pongo esta foto antes de comerme todos los panetones que me voy a comer en esta Navidad", escribió en Instagram.

Efectivamente, más de una nota en medios digitales e impresos ha advertido sobre los riesgos de degustar en exceso el panetón durante las fiestas navideñas.

La fotografía compartida por Stephanie Cayo en Instagram logró 100 mil 'Me gusta' en sus primeras siete horas online.