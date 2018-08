Instagram: Thalía deja conmovedor mensaje a los seguidores del #ThalíaChallenge [VIDEO]

Thalía no deja de sorprender en Instagram y esta vez reconoció el trabajo que hacen sus seguidores y fans para hacer sus propios #ThalíaChallenge. Compartió algunos en sus Instagram Stories y dejó un conmovedor mensaje.

La diva mexicana primero hizo un repaso por al menos unos 14 videos en Instagram. Entre carcajadas, Thalía expresó su alegría respecto al éxito que está teniendo el #ThalíaChallenge en casi todas las redes sociales.

Thalía revisa los #ThalíaChallenge de sus seguidores - Instagram Stories

Como se ve en las imágenes de Instagram, personas de todo el mundo siguieron el 'challenge' y lo incorporaron a diferentes estilos de baile y canciones. Incluso hubo quien lo convirtió en canción y ahora suena en algunas discotecas.

"Despertar y ver esos videos me carga de felicidad, de alegría. Saber que hay gente que solo quiere reírse, pasarla bien, hacer alboroto, el desmadre. Y saber que somos tantos los felices y que somos tantos los que queremos solamente pasarla bien, reírnos divertirnos compartir momentos juntos. Eso es lo máximo, lo máximo que me pudo pasar. ¡De verdad! Saber que no estoy sola aquí en mi locura, sino de que hay millones como yo ¡'Yes' tribu!", dijo Thalía en tres Instagram Stories.

Esto fue lo quele dijo Thalía a sus fans - Instagram Stories

El cumpleaños de la artista mexicana se celebró el pasado domingo, ella cumplió 47 años y decidió hacerlo con la compañía de su familia y una piñata inspirada en el #ThalíaChallenge que le hicieron llegar desde México sus fans. La historia de cómo la piñata llegó hasta ella también fue documentada en Instagram Stories, quien agradeció por esta vía el detalle de sus seguidores.