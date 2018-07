En las últimas horas un video viral que circula en Instagram parece haber frenado la carrera de Francesco Pellegrini como analista de Wall Street. Su futuro en la famosa firma Sidoti & Company de Nueva York ha terminado de la peor manera posible.

En un arranque de ira, Pellegrini tomó su celular, abrió la aplicación de Instagram y transmitió en vivo cómo destruía la oficina de su jefe Peter Sidoti. La reacción del analista de Wall Street se debería a que le negaron un aumento de sueldo en su centro de labores.

El video viral tiene una duración de tres minutos. Se puede ver cómo un enfurecido Pellegrini agita botellas de Champagne que luego tira encima del escritorio de su jefe. También deja un documento en el que ha escrito: "Renuncio" dirigido a Peter Sidoti.

De forma incomprensible, el clip también incluye una escena en la que Pellegrini derrama una lata de agua con gas saborizada en la pescera que decora la oficina.

Desde Sidoti & Company, el jefe de la firma ha declarado que "no saben cómo responder" a lo hecho por Pellegrini, según The New York Post. La empresa aún no se manifestó por los hecho vandálicos realizados por su ex trabajador.

Luego de que el video se volvió viral en Instagram, la cuenta de Pellegrini fue desactivada. La gran incóginita que se hacen en las redes sociales es sobre cuál será el futuro de Pellegrini en Wall Street.