Instagram viral: el emotivo mensaje de Sara Carbonero a la selección española

Hace ocho años la selección española de fútbol se consagró campeón en el Mundial de Sudáfrica. Una de las escenas más recordadas de la celebración fue el apasionado beso entre Iker Casillas y su esposa Sara Carbonero en plena entrevista de la periodista al portero y capitán de “la roja”. La comunicadora recordó dedicó un mensaje en Instagram recordando el inolvidable título de su país.

“Un 12 de julio de hace 8 años aterrizábamos en Madrid en medio de un calor sofocante después de vivir una de las noches más increíbles de nuestras vidas. 11 horas de vuelo en las que fue imposible dormir”, comienza el relato de la periodista en su publicación de Instagram. Asimismo, recordaba el orgullo que sentían todos los que se encontraban en el avión de la selección.

“Veníamos en el avión de la selección española, la campeona del mundo. ¿Quién podía querer dormir esa noche? Recuerdo entrar en la tele a toda prisa. Tenía hora y media para prepararme y marcharme corriendo a Príncipe Pío donde tendría lugar la gran celebración con los aficionados”, comenta la comunicadora.

La presentadora y modelo hizo también una mención especial dedicada a la encargada de vestirla para el evento deportivo.

Carbonero confesó que el cansancio que sentía y sus grandes ojeras le hicieron imposible verse bien con los vestidos propuestos. Al final optó por u vestido rojo, que según confesó, le quedaba grande.

“Estaba pálida, ojerosa, cansada y no me veía con nada. De repente apareció 'el vestido rojo'. Era de Mango, de temporadas pasadas, me quedaba algo grande y estaba usado, pero era 'ése'. Todas las que estábamos ahí lo vimos claro. Con las prisas me puse unas sandalias un número más grande que el mío y salí corriendo”, contó.

Sara Carbonero recordó también el apoyo que recibió de sus compañeros al verla de nuevo tras el Mundial y lo felices que estaban todos: “Por los pasillos de Mediaset me iba cruzando con compañeros de todos los programas que estaban eufóricos y afónicos, con las bufandas de España, me abrazaban como a un familiar que hace mucho tiempo que no ves. Algunos se emocionaban, querían saber cómo lo habíamos vivido in situ”. Asimismo, resaltó la oportunidad que tuvo.

Beso de Casillas con Sara Carbonero. (Foto: AFP)

“Ha pasado mucho tiempo y hoy estaba pensando que es una inmensa suerte poder decir 'yo estuve ahí'”, finaliza su emotivo mensaje.

Sin embargo, no recordó el momento del beso con Iker Casillas.