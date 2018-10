Instagram: Wanda Icardi desata indignación por llevar 'unicornio' a cumpleaños de su hija | FOTOS

Una nueva polémica rodea a la socialité Wanda Icardi, esposa del futbolista argentino del Inter de Milán, Mauro Icardi. Esta vez por una publicación en su cuenta personal de Instagram.

Para celebrar el cumpleaños de su hija menor, Isabella (2), Wanda Icardi no encontró mejor idea que llevar un pequeño caballo blanco al que caracterizó como un 'unicornio'.

"Esta fiesta fue inolvidable para Isabella y para todos nuestros amigos", escribió en la leyenda de la fotografía de cumpleaños compartida hace tres días.

Lo que no esperaba Wanda Icardi fue que la imagen desataría una ola de críticas en su contra por presunto abuso animal y falta de criterio al posar de esa forma con un animal tan pequeño.

Enterada del revuelo, la socialité argentina publicó el martes un comunicado en Instagram dando su versión de lo ocurrido. Negó que el pequeño caballo blanco haya sufrido algún tipo de maltrato.

"Una vez más me he tenido que defender de falsas acusaciones, una vez mas ganó la verdad. La envidia y la maldad no llevan a ningún lado. Como sucede muy habitualmente algunos periódicos o programas televisivos publican mentiras y falsedades con la finalidad de hacer daño o alimentar el ego de quien me quería llevar a prisión. Yo estoy siempre en mi lugar, nada ni nadie me saca la serenidad en mi trabajo, ni la prioridad de crecer mis hijos", escribió en Instagram.

"El caballo siempre ha sido domesticado por el hombre y utilizado para diversos trabajos, incluso guerras. Ahora, el animal en cuestión, además de ser asistido por su criador y maestro, llevó un (cuerno de) unicornio muy ligero utilizando un tapón para el cabello que no le molestó de ninguna manera", explicó.

"A menudo se usan para pasear con los niños en el parque, por lo que son animales que están acostumbrados a ponerse en contacto con los niños, que están enamorados por su docilidad. En tercer lugar, el animal fue acompañado después de un cierto período de tiempo para satisfacer sus necesidades fisiológicas y para caminar solo por la atención y el amor que tenemos y reservamos para los animales", finalizó.

Wanda Icardi tiene casi cinco millones de seguidores en la red social Instagram.

Al cumpleaños de su hija más chica acudieron varios futbolistas del Inter de Milán y sus respectivas familias.