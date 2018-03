Instagram: conoce a la youtuber Kika Nieto y entérate porqué es tendencia en redes

Con casi seis millones de suscriptores, la colombiana Erika 'Kika' Nieto es una de las personalidades de YouTube (youtuber) más populares de Latinoamérica.

Desde su cuenta en dicha plataforma de videos publica dos videos semanales sobre diversas temáticas. En algunos de ellos, probablemente los más vistos, simplemente se pone frente a una cámara y brinda su opinión sobre diversos temas.

En los últimos días Nieto Márquez, diseñadora gráfica de profesión, ha generado controversia por una opinión en torno a la comunidad LGBT. La grabación colgada a YouTube el pasado 6 de marzo se titula "Mi video más sincero" y tiene más de 2.5 millones de visualizaciones.

Según puede verse en una de las interrogantes del público le consultan lo siguiente: "¿Qué opinas de la comunidad LGTB siendo cristiana?"

"Creo que me estoy metiendo en la boca del lobo pero mal. Espero que quienes ven este video sepan que no todos opinamos igual y eso está bien. Yo opino que Dios creó hombre y mujer para que el hombre esté con la mujer y viceversa. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre o mujer con mujer no está bien. Sin embargo, lo tolero", manifestó en el clip de YouTube que en un día superó las 2.5 millones de vistas.

LLUVIA DE CRÍTICAS

A raíz de estas expresiones se han multiplicado los cuestionamientos hacia la figura de YouTube Kika Nieto. Videos en dicha plataforma arremeten contra la colombiana y le exigen disculpas, sin embargo, ella solo ha atinado a retirar el "lo tolero" y cambiarlo por "los respeto".

En Instagram --donde tiene 3.2 millones de seguidores, compartió las siguientes palabras a manera de defensa:

"Estoy aquí para demostrar quién soy, cómo pienso y para que la gente que se identifique conmigo lo disfrute y se quede, no para tratar de cambiar el mundo", inició.

"La única aceptación que me interesa es la de dios".

"Tenglo influencia y quiero utilizarla para dejar claro que o primero, lo primordial, lo básico y lo más importante es el respeto".

"El hecho de que tu opinión sea diferente a la mía no te da derecho a irrespetarme a mí ni a mí a irrespetarte a ti".

"Tú eres hijo de dios y tu vecino es hijo de dios. Si piensan diferente, está bien. Tú cumple con tu parte. Dios es amor. Tú da amor".

"No juzgues, no discrimines, no irrespetes, no odies. Respeta, ama, tolera y acepta".

Finalmente, agradece los "mensajes de solidaridad" recibidos en sus diversas redes sociales y desea "buenas noches" a sus seguidores de Instagram y YouTube.