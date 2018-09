Jennifer Lopez vuelve a causar furor en las redes sociales, gracias a una de sus presentaciones realizada en Las Vegas. La 'Diva del Bronx' se dejó llevar por su bailarín durante el show 'All I Have', que viene realizando en esta ciudad neoyorquina.

En el clip, registrado por uno de sus fanáticos, la intérprete lució sus curvas en un ajustado enterizo brillante y al ritmo del tema 'Dance Again', el primer sencillo su recopilatorio.

En varias ocasiones, la mega estrella estadounidense sonríe y mira a la cámara de su novio, # Álex Rodríguez ; incluso lo señaló en una parte de su presentación.

El ex grandes ligas compartió el clip, que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones en Instagram y muchos comentarios que halagan la belleza y talento de su pareja.