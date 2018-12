Ellas saben perfectamente cómo llamar la atención. El clan Kardashian está nuevamente en el ojo de la tormenta y no solo por la postal familiar por Navidad y la ostentosa celebración en Nochebuena, sino que una foto publicada en Instagram ha generado gran polémica al tener como protagonistas a Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kourtney Kardashian, ¿qué pasó?

Las tres hermanas decidieron posar para una instantánea encima de un piano de cola y con vestimenta muy elegante. Sin embargo, ni los escotes, trajes o atributos físicos de las chicas llamó tanto la atención como la acción que ellas aparecen haciendo.

Y es que en la fotografía publicada en Instagram se puede ver a Khloé Kardashian y Kendall Jenner tocar el busto de Kourtney Kardashian, algo que ha generado todo tipo de comentarios en la red social.

La mayor de las Kardashian fue quien decidió compartir las dos fotos en su cuenta personal demostrando la gran confianza que se tienen las hermanas; sin embargo, hay quienes criticaron la acción, considerándola vulgar y más aún en plena Navidad.

En la celebración del 25 de diciembre, Kourtney Kardashian lució sumamente sensual en un traje negro de profundo escote, mientras que Kendall combinó su abrigo blanco con un entallado vestido verde limón, para ponerle color a la noche.

Lo que también llamó mucho la atención de la publicación de las celebridades en Instagram es la elasticidad de Khloé Kardashian, vestida con tul, quien tiene la pierna izquierda apoyada en el piano, mientras la otra se mantiene en el suelo.

En los últimos días, las famosas hermanas estadounidenses han estado en boca de todos por su postal navideña en la que hubo algunas ausencias que no pasaron desapercibidas, como la de su hermano Rob Kardashian.

Ante las críticas de muchos seguidores quienes dejaron entrever que ellas ‘no lo quieren’, Khloé Kardashian se encargó de descartar una falta de aprecio hacia él en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Mi hermano es mi mundo, el definitivamente es un rey. Es una pena que no nos respeten por respetar su privacidad. No deberían de comentar si no están informados de nuestra familia”