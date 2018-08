Kim Kardashian es víctima de burlas en Instagram por error de Photoshop

Kim Kardashian vuelve a ser blanco de la polémica. Y sí, esta vez se trata de un asunto relacionado con una sesión de fotos y el, aparentemente, excesivo uso de Photoshop que se ha hecho. La imagen de la controversia fue publicada a través de su Instagram.

Y es que Kim Kardashian ha compartido en redes imágenes de su sesión para la reconocida casa de modas estadounidense Calvin Klein, pero hay un pequeño detalle que ha hecho que los usuarios de Instagram las acusen de retocar la imagen sin control.

Esta vez, la hermana que parece haber sufrido un retoque fotográfico exagerado es la menos controversial de todas, Kourtney Kardashian. Pero, ¿qué es lo que ha llamado la atención de esta foto que Kim Kardashian ha publicado en Instagram?



Si nos fijamos bien, el brazo derecho de Kourtney Kardashian tiene una forma bastante rara. Los seguidores de Kim Kardashian en Instagram no demoraron en detectar esta irregularidad y en advertir que la imagen incluye un error garrafal de Photoshop.



Es por eso que la firma Calvin Klein se ha pronunciado y ha ofrecido una explicación que se aleja mucho de la teoría del retoque fotográfico extendida en redes. ¿Donde está el error, entonces? Tal parece que en la luz y en la resolución de la foto.



“Como todos pueden ver con esta imagen en alta resolución, no hay problemas con el brazo de Kourtney. No obstante, la luz que le da hace que se vea ligeramente menos definido. Desafortunadamente, cuando la imagen es publicada en las redes sociales con una formato de baja resolución, la silueta de su brazo pierde definición, creando el efecto sobre el cual los usuarios de redes sociales han comentado. Así que aquí lo tenéis. No hay Photoshop, chicos. Solo una luz reflejando en el brazo de Kourtney de una manera que ha creado una fuerte ilusión óptica que ha engañado a muchos”, señaló Calvin Klein en Instagram.



Con esto, la reconocida marca de ropa estadounidense dio por zanjada la polémica sobre el retoque fotográfico de su sesión con Kim Kardashian y sus hermanas. Mientras tanto en Instagram continúan con la polémica generada por el error en la imagen.