Ninel Conde publica broma en Instagram, pero su rostro genera una ola de críticas

Ya sea en vestido de gala, bikini o mientras entrena, la actriz Ninel Conde sabe muy bien cómo llamar la atención de sus seguidores, y es que su belleza y envidiable figura siempre son alabadas en Instagram. Sin embargo, una reciente publicación ha generado una ola de críticas que jamás se imaginó.

Ella está disfrutando de unos días mágicos junto a su hijo Emmanuel en las paradisíacas playas de Bahamas y desde ahí se animó a compartir una serie de imágenes que no solo han impactado en México, sino en diversas partes del mundo donde posee fieles seguidores, ¿qué pasó?

Pues en los primeros días de 2019, Ninel Conde se tomó unas merecidas vacaciones y compartió una peculiar broma en su cuenta de Instagram. Esta es una imagen donde posa al lado de un mono cuya pata está sobre su pecho.

“Por muchos momentos más de diversión en familia! No son vacaciones si no se disfrutan con los que más amas! Que no se terminen!! El monito creo que tomó confianza muy rápido jajajja Besos!”, escribió sin imaginar la cantidad de comentarios que recibiría por un detalle en especial.

Y es que para muchos seguidores, Ninel Conde habría realizado un cambio a su rostro con la ayuda de una cirugía plástica. Algunos resaltaron que se ve cambiada y muy estirada.

“Ninel hermosa, no más cirugía porfa, desde que comenzaste tu carrera eras hermosa”, “¿Qué te hiciste en la cara?”, “Te ves un poco rara”, se lee en algunos comentarios de Instagram.

Además de esta imagen donde muchos aseguran que está con el rostro exageradamente retocado, Ninel Conde también ha compartido diversas instantáneas de su viaje a Bahamas donde se luce en bikini de infarto y disfrutando de la mejor compañía: su pequeño Emmanuel.