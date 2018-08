Paula Echevarría cumple 41 y el ‘amor de su vida’, Miguel Ángel Silvestre, la saluda así en Instagram

Este es un día muy especial para la española Paula Echevarría pues está de cumpleaños y junto a la gran cantidad de mensajes de felicitación llegó uno muy especial mediante Instagram. Su ‘novio’ en la ficción de 'Velvet', Miguel Ángel Silvestre, encontró una peculiar manera de agasajarla.

En un video compartido en sus Instagram Stories, y que luego fue republicado por algunas páginas de club de fans, se le nota muy feliz y sin poder aguantar la risa pues se percata que no se había acordado y fue su hermana quien le dijo que no olvide saludarla.

“Me acaba de mandar un mensaje mi hermana, que me recuerda hasta cuando es el mío, y me ha dicho que es el cumpleaños de Paula Echevarría. Felicidades guapa”, se le escucha decir.

Happy Birthday @pau_eche #PaulaEchevarria Una publicación compartida por @ _miguelsilvestrerambla_ el 7 de Ago de 2018 a las 4:23 PDT

Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre fueron pareja en la ficción y en más de una ocasión han demostrado tener mucha química y una gran amistad desde que eran ‘Ana Rivera’ y ‘Alberto Márquez’ en ‘Velvet’ de Antena 3.

El actor español se deshace en elogios hacia la también modelo e incluso ha llegado a decir que son "como hermanos", mientras que ella, al acabar la producción, le agradeció por haber tenido “la grandísima suerte de protagonizar el más bonito” de los cuentos de hadas a su lado.

Como parte de las celebraciones por su cumpleaños, Paula Echevarría utilizó su cuenta en Instagram para compartir una tierna foto de ella cuando era pequeña junto a un emotivo mensaje con su deseo para este año. En la imagen se luce con traje de baño y posando con un balón de fútbol.

"Birthday girl!!!!!! Queridos 41, espero que estés a la altura de los anteriores! Mi deseo? Salud! Hoy brindaré por todas las personas que de alguna manera me acompañan cada día y hacen que mi vida sea más agradable… porque no hay nada mejor que tener buenos compañeros de viaje.. Love you all #Happy41Paula #CumpleañosFeliz#SumaYSigue", escribió en su cuenta personal.