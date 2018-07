Como viene la ola, en unos años tendremos que sacar este dato de los archivos. Los primeros ocho minutos de Vinicius Junior en el fútbol fueron jugando al lado de Paolo Guerrero en el Flamengo de Brasil. Ni más ni menos, el crack que no demoró en fichar el Real Madrid antes cumplir los 18 años es hoy la vedette de toda la prensa deportiva en España. Si el muchacho publica una foto en Instagram, automáticamente se convierte en noticia.

"Desde que llegué sentí algo diferente, que iba a ser muy feliz, no solo yo, sino todos mis compañeros y mi familia. Todo el mundo me pregunta cómo está siendo la experiencia de estar aquí. Siempre les digo que no hay nada mejor que estar en el mejor equipo del mundo", comentó a las cámaras del Real Madrid TV.

En la capital española ya alucinan con el nuevo tridente. La 'BBV': Bale, Benzema y Vinicius. Y mientras en las oficinas del Santiago Bernabéu se deciden si cederlo una temporada a un club menor o darle rodaje directamente en el Real Madrid, el joven brasileño le mandó un guiño a Julen Lopetegui, su nuevo técnico.

'Top', escribió en un 'Instagram Storie' donde aparece al lado del estratega en un día de entrenamiento normal. La cuenta personal del futbolista en Instagram ya ronda los 2.5 millones de seguidores, casi los mismos que tiene su compañero de vestuario Dani Carvajal.

Es gigante la duda cuando se compara la llegada de Vinicus Junior con la partida de Cristiano Ronaldo en Chamartín. El rumor común entre los fanáticos del Madrid es que Florentino Pérez en el caso de Vinicius se quiso adelantar a cualquier otro club en el fichaje del atacante carioca. Con la joya entrenando en Valdebebas, la siguiente decisión está en lo que decida Lopetegui. Si mantenerlo en el primer equipo o soltarlo una campaña fuera.

Díficil decisión cuando hay 45 millones de euros y una apuesta de por medio. A Vinicis Junior la prensa española le ha comenzado a poner retos. El primero, por ejemplo, es que si se queda se consolide como titular, algo que no consigue un juvenil desde que Raúl Gonzales debutó a los 17 años en la temporada 1994/95.

Otro de los retos es demostrar que aterrizó en el Real Madrid con goles más que gambetas o alucinantes videos de YouTube. El brasileño suma 14 tantos en su cortísima carrera y sería irónico darle la camiseta 'XXXL' que ha dejado Cristiano Ronaldo en el club blanco.

Antes de los 18, Messi ya deslumbraba, de Cristiano se sabía era goleador y Neymar dibujaba a sus rivales sobre la cancha. Ninguno, claro está, tenía la atención que hoy recae sobre Vinicus Junior. Básicamente porque las redes sociales no ocupaban el espacio que hoy gozan.

De aquí, del Instagram, es que sabemos que a Vinicius le gusta la NBA, confiesa su admiración por Neymar y Ronaldinho, dice que 'CR7' es el mejor del mundo y disfruta junto a sus amigos de la danza Capoeira. Habrá que saber en el futuro más cercano cuánto camina en el triunfo y cuánto se sostiene en las derrotas. Allí, las redes sociales son el enemigo más letal.