YouTube: 10 consejos para ganar seguidores reales en Instagram

Instagram es la segunda red social más usada del mundo, una plataforma en la que miles de 'influencers' ganan cada día más seguidores. ¿Pero cómo lo hacen? La 'youtuber' venezolana María Valeria Urdaneta reveló 10 tips para triunfar en esta red social.

"Este video no trata de 'bots', no trata seguidores falsos, no trata de aplicaciones falsas. Todos son seguidores reales", aclara la dueña del canal de YouTube "Sincerely Mvu". Y no es en vano este aviso, ya que en Instagram es muy común encontrarse con perfiles que inflan la cifra de seguidores con perfiles falsos.

1. Conoce el algoritmo de Instagram

Según comenta la 'youtuber', el algoritmo que usa Instagram es ahora bastante diferente y se basa en las interacciones entre usuarios. "Instagram ya no trabaja por hora. No le vas a salir a todo el mundo que te sigue, vas a salirle a las personas que Instagram piensa que le interesas", señala. Eso quiere decir que cuanto más comentarios, 'likes' y mensajes directos hayan entre usuarios es mejor.

2. Organiza tu perfil de Instagram

Instagram es una red social famosa por tener las fotos de mayor calidad. Eso no quiere decir que un perfil que comparta cualquier fotografía bien tomada será el más popular. ya que no se trata de compartir cualquier imagen, sino de orientar el perfila un tema. "Trata que tu perfil tenga un sentido y no se vea tan desordenado (...)que tu 'feed' trate de un tema en específico (...)Una cosa q me dijeron una vez es que las últimas 3 fotos que hay en Instagram definen de qué trata tu perfil", recomienda la 'video blogger'. Incluso para ello puede usarse apps de apoyo.

3. Usa hashtags en Instagram

Parece una recomendación antigua, un consejo típico de Twitter. Sin embargo la nueva tierra de los hashtags es Instagram. Pues esta red social agrupa contenidos y búsquedas en torno a estas palabras acompañadas de un símbolo de numeral. Para que esto funcione, la 'influencer' venezolana aconseja que se relacione los hashtags con el tema del perfil, la fotografía, entre otras cosas.

4. Usa los Instant Stories de Instagram



Algo que está muy de moda desde la aparición de Snapchat son las historias efímeras compartidas en redes sociales. Instagram no se quedó atrás en esta tendencia y sacó los Instant Stories, hoy muy usado por 'youtubers' de todo el mundo para mantener atenta a su audiencia a la publicación de sus contenidos. Para aprovechar mejor esta herramienta, María Valeria recomienda que se usen hashtags y ubicación dentro del video o foto.

5. Cambia el perfil personal por uno de negocios

Otro tip de la 'youtuber' es cambiar el modo personal por el de un perfil para empresas. Ya que con ello lograremos ver el impacto de las publicaciones en Instagram con datos y analíticas respecto a nuestro público objetivo.



6. Haz lo que amas

Parece un consejo harto conocido, pero es una recomendación que la 'youtuber' hace para que luego no haya hartazgo frente al contenido que se comparte in Instagram.

7. Ser profesional

Sin importar la edad del dueño del perfil, si el 'influencer' se ha comprometido a compartir contenidos en horarios determinados debería cumplir. De esta forma se garantiza una imagen profesional y la fidelidad de su audiencia en Instagram.



8. Innova, sé diferente

"No te copies, haz algo nuevo", señala María Valeria. Ya que muchas veces hay contenidos repetidos en las redes sociales y solo el valor agregado será el que saque adelante un post sobre otro en Instagram y cualquier otra red social.

9. Sé positivo y no te rindas

En este tip, pareciera que la 'youtuber' hablara de la famosa "Ley de la atracción", ya que recomienda que a pesar de tener resultados pequeños se vean estos con buenos ojos. Además, de que es importante disfrutar del proceso que te llevará a tu meta.



10. Únete con personas que estén en lo mismo que tú

En este último tip, la 'influencer' aconseja que se busque círculos de amistades con intereses similares. Ya que es aquí donde pueden surgir las colaboraciones entre personas que comparten metas parecidas.