Inglaterra era el favorito para imponerse ante Croacia, llegar a la final de Rusia 2018 y disputar la gloria ante Francia. La realidad fue otra y el cuadro balcánico logró imponerse ante los ingleses por 2-1. Los hinchas de Inglaterra se resignaron a no estar en la final y se despidieron cantando 'Don't Look Back In Anger' de Oasis. El video se viene viralizando en Twitter.



El marcador fue abierto tempranamente por Trippier y comenzó el inicio del sueño para toda Inglaterra. Los ingleses perdieron el aliento cuando Ivan Perisic igualó el encuentro para los croatas y mandó el encuentro al alargue.



Mario Mandzukic colocó el gol de la victoria para Croacia en el minutos 109 y el sueño inglés se hizo pesadilla: ya no había final del mundo.

Sin embargo, una parte de la hinchada de Inglaterra no deseaba irse del Estadio Olímpico Luzhnikí y comenzaron a cantar el tema 'Don't Look Back In Anger' de Oasis. El cántico de los dolidos hinchas se comenzó a viralizar en Twitter y más redes sociales.

"Los hinchas de Inglaterra se despiden con tremenda canción", "todo muy inglés", "hay que seguir cantando y alentado", dicen algunos comentarios en Twitter sobre el video viral.