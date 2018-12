México: Diego Luna niega en Twitter haber hecho campaña por Andrés Manuel López Obrador

El reconocido actor mexicano Diego Luna negó en Twitter haber apoyado abiertamente al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña rumbo a la primera magistratura.

La aclaración se dio luego de que el protagonista de "Narcos México" fuera acusado de doble discurso al criticar una gestión por la que "hizo campaña".

El martes pasado, Diego Luna criticó en Twitter la decisión del flamante presidente mexicano de reducir presupuesto en Cultura y enfocar el desarrollo del país en la minería, dejando de lado el factor ambiental.

¿Otros 6 años en México donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien", escribió en Twitter.

El tuit desató una ola de críticas contra Diego Luna al recordársele un supuesto apoyo previo brindado en favor de AMLO. Para el actor de "Narcos México" está todo claro: jamás pidió votar por el líder de Morena. Asismimo, negó sentirse inhabilitado para criticar la actual gestión por el solo hecho de haber votado por esta.

"Nunca hice campaña para López Obrador como dicen por ahí, no hacía falta, el PRI, el PAN y el PRD hicieron suficiente. Votar por alguien no me quita el derecho a cuestionarlo, a ser crítico y opinar cuantas veces crea necesario. Nuestro país merece una ciudadanía activa.

¿QUÉ HABÍA DICHO DIEGO LUNA EN EL PASADO?

Acostumbrado a sentar posición pública sobre diversos temas de interés social, Diego Luna dijo en mayo pasado que no pensaba anular su voto. Y al estar en contra de las demás opciones política, sufragaría en favor de López Obrador.

"No es la persona, dehecho tengo muchas diferencias, con Andrés Manuel, pero sin duda voy a tener que votar por alguien, no voy a anultar mi voto, entonces probablemente vote por él".