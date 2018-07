Momo: el famoso "ente maligno" que nació en WhatsApp tiene cuenta en Instagram

'Momo' no se limita al WhatsApp y se hace un reto famosos en otras redes sociales como Instagram. La cuenta @momosoy_ , donde se muestran diferentes publicaciones entre fotos y videos relacionados al personaje de ficción, tiene más de 14.000 seguidores.

Como se puede ver en este perfil de Instagram, nos presentan otro ángulo de 'Momo'. Desde la foto principal, la descripción en incluso algunos datos sueltos antes de las primeras publicaciones de la cuenta que pretende ser del autor del reto de WhatsApp.

La descripción de este perfil de Instagram dice: "あなたがその数値をマークするだけで死にたいなら" (Anata ga sono sūchi o māku suru dake de shinitainara) que en castellano es "Si quieres morir solo marca este número". Se trata de una promesa más del personaje originario de WhatsApp.

Luego sigue su edad y supuesta fecha de nacimiento: 108 años y 12/05/1910. A estos datos le siguen las tres secuencias de código binario: 01000100, 01000101 y 01001110. Al ser traducidas en letras se obtiene las letras "DEN" y en números decimales nos da la siguiente combinación: 68, 69, 78.

Lo siguiente es una justificación sobre su cambio de plataforma. "No me anda WhatsApp , Instagram si", escribe el supuesto 'Momo' antes de dejar una URL. Esta dirección web nos lleva a una página llamada "Tell on YM", dedicada a hacer preguntas anónimas.

Las publicaciones de esta cuenta se reparten entre fotos y videos perturbadores con diferentes ángulos de la misma escultura que inquieta a miles de usuarios de Instagram y WhatsApp. 'Momo ' sigue siendo una intriga que solo alimenta la curiosidad de los incautos que podrían estarse enfrentando a un hacker que solo quiere sumar datos.