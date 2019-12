Un truco que muchas personas estaban esperando para así proteger más su privacidad. ¿Alguna vez te desesperaste porque una persona se demoraba en enviarte un mensajes y solo aparecía la palabra “escribiendo…” en WhatsApp? Pues hay un truco para pasar desapercibido totalmente y no cuenta mucho.

Muchos usuarios han querido realizar este sencillo truco en la aplicación. Sin embargo, WhatsApp no permite utilizar apps de terceros que ayuden a ejecutar trucos, pues eso generaría el baneo permanente.

¿Cómo se hace para evitar que salga “escribiendo” en la aplicación? Es muy fácil y los pasos se han convertido en viral.

Este es el truco para que nunca vean que estás "escribiendo". (Foto: WhatsApp)

Se trata de tener que desactivar los datos y el wifi de tu smartphone para así abrir WhatsApp y responder ese mensaje. Con dicho truco nunca más cambiará no solo la hora de actualización o de conexión, sino que la otra persona tampoco verá que estás “escribiendo”.

Aunque este truco es bastante viejo, es el único método que existe, de manera legal, para evitar que alguien sepa cuándo te conectas.

En caso uses una aplicación de terceros, como Flychat, evita darle permisos de sincronización con tu chat de WhatsApp, asimismo no la uses en caso te pida autorización para acceder a tu galería o tu listado de contactos, ya que ello puede servir para futura propaganda.

