Nada dura para siempre. En el 2014, Facebook desembolsó 22 mil millones de dólares para comprar WhatsApp y si bien señalaban que continuaría siendo gratuito, todos se preguntaban cómo iba a hacer la compañía de Mark Zuckerberg para empezar a ganar dinero con el popular servicio de mensajería instantánea y la respuesta sería a través de la publicidad.

WhatsApp empezará a mostrar anuncios dentro de la aplicación, de la misma manera en que Facebook ya lo hace en sus otros servicios como Instagram (vía Stories) o Messenger (en el listado de contactos en su versión móvil). Afortunadamente, todo indica que la publicidad no será tan intrusiva ni tampoco afectará su función principal.

Los anuncios en WhatsApp aparecerán específicamente en la sección de Estados, colocados aleatoriamente para que se muestren entre las historias de tu listado de contactos. Muchos indican que este sería un movimiento peligroso por parte de Facebook ya que podría alejar a sus usuarios acostumbrados a una experiencia limpia.



Además, es preciso mencionar que no hay forma de “escapar” de estos anuncios publicitarios ya que antes de su compra por Facebook, el usuario de WhatsApp tenía la oportunidad de pagar para no visualizarlos. Ahora, que la aplicación es “obligatoriamente gratuita”, uno ya no tiene dicha opción.

Esta decisión de monetizar con WhatsApp se da luego de que a fines de julio pasado, Facebook anunciara la pérdida de casi la cuarta parte de su valor en el mercado bursátil tras conseguir resultados por debajo de lo esperado. Teniendo en cuenta los más de 1500 millones de usuarios, para la compañía le resulta cada vez más difícil ganar nuevos adeptos.