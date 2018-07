WhatsApp viral: ¿quién es ‘Momo’? El personaje viral que preocupa a toda América Latina

Desde hace unas semanas se ha vuelto viral un reto de WhatsApp y se trata de ‘Momo’: un personaje de ojos saltones, piel pálida y una sonrisa siniestra. La imagen de esta persona se ha vuelto muy popular entre los jóvenes. Pero las autoridades de América Latina advierten que se podría tratar de alguno mucho más serio que un juego online.

La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en México (UIDI) asegura que todo comenzó en un grupo de Facebook en donde se retaba a los integrantes a entablar comunicación con un número desconocido a pesar de que eran advertidos de que algo les podía pasar.

El fenómeno se ha extendido por todo el mundo y a pesar de las advertencias, todavía hay mucha confusión. ¿Quién es 'Momo', de dónde salió y por qué hay que prestarle atención?



El youtuber ReignBot publicó un video en su canal y explica lo difícil que es contactar a través de WhatsApp a 'Momo' ya que el número no es exacto.



Pero se sabe que este terrorífico 'contacto' está vinculado al menos a tres números de teléfono que comienzan con +81 (Japón). Y también a otros dos latinoamericanos: uno de Colombia (+52) y otro de México (+57).



Tal vez por eso 'Momo' se ha hecho especialmente popular en América Latina.



Pero su origen es japonés. La terrorífica imagen pertenece a una escultura de una mujer-pájaro que se expuso en 2016 en una galería de arte alternativo en Ginza, un lujoso distrito de Tokio, y que formó parte de una exposición sobre fantasmas y espectros.

🇯🇵 🦃 #姑獲鳥 #vanillagallery 👶🏻✌🏻️✨ Una publicación compartida por TOME (@cooking_dad) el 16 de Ago de 2016 a las 9:53 PDT

Los riesgos



¿Cuál es el riesgo que corres al agregar un número desconocido de WhatsApp?



Los investigadores de la UIDI establecen cinco posibles razones que pueden usar los delincuentes:



- Te puede robar información personal



-Incitar al suicidio o a la violencia



- Puedes ser víctima de acoso



- Víctima de extorsión



-Generar trastornos físicos y psicológicos (ansiedad, depresión, insomnio, etc).



Los especialistas en delitos cibernéticos aconsejan no fomentar la cadena de mensajes y no contactar a números desconocidos para evitar caer en estafas, extorsiones y otro tipo de amenazas.



Con información de BBC.