'Momo' es un espeluznante viral de WhatsApp que ha inundado las redes sociales con terroríficas historias y ha dado la vuelta al mundo propagando su fama entre los millones de usuarios. Si has caído en el miedo, esta alerta de la Policía de España te tranquilizará.

¿Cómo inicia el juego viral con 'Momo'? Según usuarios de WhatsApp para poder realizar con éxito el reto, lo primero que se debe hacer es agendar a 'Momo' en tu celular. En seguida, deberás realizar una llamada o iniciar un chat con el número de teléfono del terror. Las respuestas de 'Momo' comenzarán a llegar y deberás soportar el miedo.



Luego; los mensajes, fotos y videos terroríficos que te envíe 'Momo' deberán ser reenviados entre los contactos de tu agenda. Los usuarios que han seguido estos pasos han contado sus casos que rápidamente se convirtió en viral.

Por si no te has dado cuenta hasta ahora, 'Momo' no es otra cosa que un absurdo viral entre las personas que utilizan WhatsApp. Se utiliza al servicio de mensajería más veloz del mundo con el fin de alcanzar a la mayor cantidad de usuarios con un contenido que atrapa la atención de propios y extraños con el morbo.

Por tal motivo, la Policía Nacional de España se encargó de hacer un llamado a la calma a través de sus redes sociales. Si esperas que #Momo salga de tu #smartphone como si de la peor "peli" de terror se tratase... Buuuu😱😱 ¡No te lo creas! Olvídate de virales absurdos que se ponen de moda en @WhatsApp", publicaron en Twitter el pasado 18 de julio.

La alerta ha cobrado mayor vigencia en los últimos días donde el viral de WhatsApp presenta casos cada vez más increíbles. Como qué pasará si llamas a 'Momo' de madrugada, por ejemplo.

En México, asimismo, no se han quedado atrás y la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de Tabasco también alertó por medio de Twitter sobre el viral de WhatsApp. "Advertencia por nuevo reto en niños y jóvenes, evita hablar con desconocidos, buscan obtener información que puede ser utilizada en tu contra", tuitearon.

El viral de 'Momo' en WhatsApp ha llegado a ser comparado con el juego "Ballena Azul", que se cobró la vida de varios jóvenes hace algunos años atrás. Estar alerta para evitar sustos, estafas o malos ratos es una opción para todos los usuarios.