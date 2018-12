Talía Azcarate, conductora de Gol Perú y presentadora de los premios a lo mejor del Descentralizado 2018, se pronunció en redes sociales tras la polémica generada ayer al lado de Roberto Chale, quien le hiciera unos comentarios que fueron criticados posterior a la premiación. El video de lo sucedido se hizo viral en YouTube.

Tras el incómodo momento, Azcárate, que ha sido futbolista profesional, utilizó sus cuentas de Facebook e Instagram, para manifestarse tras lo ocurrido anoche con el ex entrenador de Universitario de Deportes, Roberto Chale.

"Que esta tendencia positiva se mantenga y cada vez seamos más mujeres en un ámbito que solía ser casi netamente masculino, porque justamente no es una cuestión de género, sino de conocimiento, preparación y mucho esfuerzo. Dejemos de lado comentarios desatinados que no vienen al caso y centrémonos en cosas que valen la pena , el respeto es un valor fundamental que hay que aprender a cultiva. Show must go on" (El show debe continuar), indicó Talía Azcárate.

En la víspera, Roberto Chale, ex jugador de fútbol y entrenador, presentó una de las categorías de lo mejor del fútbol peruano en el 2018, pero al acercarse a Azcárate, el dt dijo: "Me cuenta el cabezón (aparentemente refiriéndose a Ramón Mifflin) que eres una gran jugadora".



"Así es, en el verde, siempre", respondió la presentadora, a lo que Chale reaccionó de la siguiente manera: "En todas las canchas".



Talía, que nunca perdió la compostura, repitió inmediatamente: "No, jamás, solo en el verde".

Roberto Chale y Talía Azcárate, presentadora de Gol Perú.

Con su pronunciamiento en redes sociales, la conductora Talía Azcárate busca dejar zanjado el tema y continuar en lo suyo, la conducción en Gol Perú.