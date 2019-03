Angie Jibaja se presentó por segunda vez en “El valor de la verdad” y asombró al responder las tres primeras preguntas sobre Jefferson Farfán, donde reveló que el futbolista le pagó una suite valorizada en 5 mil dólares en Perú, cuando ella venía de Chile.

“(Pasamos) Una noche de amistad. Conversamos bastante, un montón, toda la noche, en verdad conversamos toda la noche, es la verdad, sinceramente no pasó nada. [..] A mí sí (me han pagado una suite de cinco mil dólares) y solo por amistad”, reveló Angie Jibaja.

Posteriormente, la modelo dijo: “Sí hubo besitos. Es un guapo, es bien guapo. Me refiero a su tipo, estilo, ropa es toda mi onda, es guapísimo y los hombres mulatos me encantan”.

Angie Jibaja expresó que no porque le paguen una suite significa que va a pasar algo más: “'Te pago una suite de 5 mil dólares y yo me acuesto contigo', no, siempre he ido en contra de eso por lo mismo que en algún momento me acusaron, siento un rechazo, una rabia”.

Respecto a las declaraciones de Melissa Klug en el pasado, quien dijo que Angie Jibaja mantuvo una ‘aventura’ con Jefferson Farfán, según mencionó Beto Ortiz, ella respondió: “¿Qué? ¿acaso fue el colchón? […] Sí pues tuve una aventura de un día nada más y no se equivocó en eso”.

La modelo reveló que Jefferson Farfán la decepcionó porque le dio la espalda en algún momento: “Sentí que teníamos una amistad con respeto y siempre de amigos […] yo sentí que era mi amigo, entonces en realidad la gente que está contigo en las buenas y en las malas. Yo creo que como tú dices el quizá me invitó con otra intención y siempre pensé que él era mi amigo, porque en las malas con o sin dinero está ahí”.