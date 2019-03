Angie Jibaja volvió a sentarse en el sillón rojo del programa “El valor de la verdad” y en la cuarta pregunta que le hicieron confirmó que no estuvo con el futbolista Paolo Guerrero en el Swissotel.

“Que tal mala persona (la que difundió el audio), a Guerrero no lo conozco nunca en mi vida ni siquiera lo he visto en persona, a mí me agarraron de cortina de humo o no sé, no entiendo y no sabes cómo me afectó”, señaló Angie Jibaja.

La modelo se mostró visiblemente enfadada con la acusación: “Yo tengo hijos, la forma en como lo dijo y que todo el mundo lo escuche, fue horrible la verdad […] encima como yo soy la chica mala no tengo credibilidad para muchas personas”.

Angie Jibaja repitió que no conoce a Paolo Guerrero, pero que sí le gustaría en algún momento conocerlo.

Como se conoce “El valor de la verdad” regresó a la televisión tras más de dos años de ausencia. Angie Jibaja fue una de las invitadas de Beto Ortiz en el 2014 cuando mantenía una disputa judicial con Jean Paul Santa María.