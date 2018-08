Becky G se une al rapero argentino Paulo Londra para lanzar un nuevo tema titulado ‘Cuando te besé’, sencillo que mezcla en estilo musical de la cantante estadounidense con el hip hop y el rap. El videoclip oficial de esta canción fue publicado en YouTube Music el pasado jueves 2 de agosto y en su primer día consiguió más de 5 millones de vistas.

‘Cuando te besé’, canción qué ya está disponible en Spotify, fue escrita por Londra, Ovy On The Drums y Cristian Salazar. Paloma Valencia fue la encargada de dirigir el video, producido por 36 Grados y que hasta el momento con más de 18 millones de visitas y se encuentra en el primer lugar de tendencia en YouTube.

En el video clip oficial, Becky G y Paulo Londra reflejan el romanticismo y la sensualidad de la letra de ‘Cuando Te Besé’, que habla del deseo que se siente a primera vista y que resulta imposible de frenar.

VIDEO OFICIAL DE “CUANDO TE BESÉ” EN YOUTUBE

BECKY G

Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, es una cantante y actriz estadounidense con ascendencia mexicana. Comenzó a tener reconocimiento en 2011 luego de subir algunos vídeos interpretando canciones populares en YouTube.

Actualmente, Becky G tiene cinco canciones en el Top 10 del listado Billboard Latin Digital Song Sales y es la cantante femenina número dos en ventas digitales de música latina. Cada nueva colaboración se convierte en éxito, ’Mayores’, con Bad Bunny; ‘Sin pijama’, con Natti Natasha, ‘Zooted’ Ft. French Montana y Farruko, son algunos ejemplos.

Becky G ha compartido escenario con artistas de la talla de Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin y Jason Derulo, y ha grabado colaboraciones con Pitbull, Daddy Yankee, Bad Bunny, Yandel y CNCO.

PAULO LONDRA

Paulo Londra es un cantautor y rapero argentino que nació el 12 de abril de 1998 y que inició su carrera musical a los 15 años en competencias de freestyle. En el 2017 ganó popularidad gracias una batalla contra el reconocido artista Duki en YouTube.

Ese mismo año debuta formalmente en el medio artístico con su primer sencillo promocional titulado: “Relax”, el cual consiguió más de 20 millones de reproducciones en YouTube. Paulo Londra es el artista argentino más escuchado en Spotify y acaba de ingresar al Social 50 el chart de Billboard que mide la actividad de los artistas en las redes sociales.

PARTE DE LA LETRA " CUANDO TE BESÉ "



Cuando te besé, yeh-eh

Sentí que toqué el cielo, oh-oh-oh

Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no

Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo

Y cuando te besé, yeh-eh

Sentí que toqué el cielo, woh-oh-oh (oh)

Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no

Porque lo haría de nuevo, ay, de nuevo, ay, de nuevo

(Leone' Con Flow) yeah (¡wouh!; yeah)